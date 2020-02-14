Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
Об этом, как сообщили RegioNews в пресс-службе Офиса президента, лидеры говорили во время телефонного разговора 14 февраля.
"Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых в ходе Нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров "Нормандской четверки", - говорится в сообщении.
Отдельно лидеры акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации.
Также отмечается, что стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей.
В пресс-службе Кремля сообщили о том, что телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.
Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что встреча лидеров стран "нормандской четверки", запланированная на апрель, находится под угрозой срыва.
9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит лидеров стран "нормандской четверки". Президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе.
Также в Париже произошла первая двухсторонняя встреча Зеленского и Путина.
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