Под Одессой из-за коронавируса проводят обработку маршруток

Под Одессой в городе Белгород-Днестровском начали проводить санитарную обработку в маршрутках специальным раствором.

Фото: сайт горсовета

Под Одессой в городе Белгород-Днестровском начали проводить санитарную обработку в маршрутках специальным раствором.

Об этом сообщает пресс-служба Белгород-Днестровского горсовета, передает RegioNews.

Отмечается, что компания "Севертранс" заключила договор с "Дез-Ельтор" о еженедельной обработке общественного транспорта. В горсовете заверили, что препараты, которыми обрабатывают общественный транспорт, прошли сертификацию.

"Все препараты, которые применены для дезинфекции, сертифицированы, не представляет вреда здоровью человека и призваны улучшить санитарное состояние салонов автобусов. После обработки автобусы проветриваются, после чего уже выезжают на маршруты", - говорится в сообщении.

Кроме того, санитарную обработку собираются проводить и после того, как угроза коронавируса пройдет. Она будет осуществляться раз в месяц.

Стоит отметить, что в Одессе было принято решение выделить из городского бюджета 1 млн 620 тысяч гривен на закупку средств индивидуальной защиты для больниц из-за коронавируса. На эти деньги планируется закупить для больниц и поликлиник респираторы, защитные маски, очки, костюмы и комбинезоны.