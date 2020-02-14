Под Одессой из-за коронавируса проводят обработку маршруток
Об этом сообщает пресс-служба Белгород-Днестровского горсовета, передает RegioNews.
Отмечается, что компания "Севертранс" заключила договор с "Дез-Ельтор" о еженедельной обработке общественного транспорта. В горсовете заверили, что препараты, которыми обрабатывают общественный транспорт, прошли сертификацию.
"Все препараты, которые применены для дезинфекции, сертифицированы, не представляет вреда здоровью человека и призваны улучшить санитарное состояние салонов автобусов. После обработки автобусы проветриваются, после чего уже выезжают на маршруты", - говорится в сообщении.
Кроме того, санитарную обработку собираются проводить и после того, как угроза коронавируса пройдет. Она будет осуществляться раз в месяц.
Стоит отметить, что в Одессе было принято решение выделить из городского бюджета 1 млн 620 тысяч гривен на закупку средств индивидуальной защиты для больниц из-за коронавируса. На эти деньги планируется закупить для больниц и поликлиник респираторы, защитные маски, очки, костюмы и комбинезоны.
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