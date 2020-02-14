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14 февраля 2020, 15:16

На Прикарпатье разыскивают девушку, которая пропала две недели назад

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14 февраля 2020, 15:16
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Несовершеннолетняя Анастасия Костик из Калуша ушла из дома 29 января и не вернулась.
Несовершеннолетняя Анастасия Костик из Калуша ушла из дома 29 января и не вернулась.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел ювенальной превенции ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Правоохранители разыскивают несовершеннолетнюю жительницу Калуша Костик Анастасию Александровну 2003 года рождения.

29 января девушка вышла из дома и до сих пор ее место нахождения неизвестно.

Приметы девушки: рост 160 см, волосы русые средней длины, глаза синие.

Особые приметы: на лбу шрам в виде полосы, на правой щеке родинка.

Была одета в куртку синего цвета, светло-коричневый шарф-хомут, светло-синие джинсы, темные высокие сапоги. При себе имела рюкзак черного цвета из кожзаменителя.

В полиции обращаются ко всем, кто владеет любой информацией о местонахождении девушки, немедленно звонить на линию "102" или информировать отдел ювенальной превенции УПД ГУНП в Ивано-Франковской области по телефону (0342) 79-03-23, 0980155424.


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