На Прикарпатье разыскивают девушку, которая пропала две недели назад
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел ювенальной превенции ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.
Правоохранители разыскивают несовершеннолетнюю жительницу Калуша Костик Анастасию Александровну 2003 года рождения.
29 января девушка вышла из дома и до сих пор ее место нахождения неизвестно.
Приметы девушки: рост 160 см, волосы русые средней длины, глаза синие.
Особые приметы: на лбу шрам в виде полосы, на правой щеке родинка.
Была одета в куртку синего цвета, светло-коричневый шарф-хомут, светло-синие джинсы, темные высокие сапоги. При себе имела рюкзак черного цвета из кожзаменителя.
В полиции обращаются ко всем, кто владеет любой информацией о местонахождении девушки, немедленно звонить на линию "102" или информировать отдел ювенальной превенции УПД ГУНП в Ивано-Франковской области по телефону (0342) 79-03-23, 0980155424.
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