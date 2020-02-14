Северодонецкие депутаты обвиняют нардепа Шахова в скупке квот избиркома

Исполком Северодонецкого горсовета 13 февраля обратился к президенту, Верховной Раде, генпрокурору, ЦИК и Луганскому окружному админсуду о "незаконных действиях Северодонецкой городской избирательной комиссии"

Фото: Северодонецкий городской совет

Исполком Северодонецкого горсовета 13 февраля обратился к президенту, Верховной Раде, генпрокурору, ЦИК и Луганскому окружному админсуду о "незаконных действиях Северодонецкой городской избирательной комиссии"

Как передает RegioNews, текст обращения опубликован пресс-службой ведомства на официальном сайте.

Исполком мэрии считает, что в Северодонецке "совершено преступление, которое угрожает демократическому устройству страны в целом". Депутаты утверждают, что нардеп Сергей Шахов якобы выкупил квоты в территориальном избиркоме и завел туда своих людей.

Напомним, 20 января постановлением ЦИК внесены изменения в состав Северодонецкой городской избирательной комиссии, согласно которым одновременно заменены 7 из 17 членов территориального избиркома.

"Команда политического мошенника Сергея Шахова перекупила квоты в этой комиссии, которые имели партии "Европейская солидарность", "Укроп" и "Оппозиционный блок". Как следствие, "команда Шахова" имеет в ней 9 членов комиссии, то есть большинство", - говорится в тексте.

26 января представители Шахова провели "собрание избирателей", инициировав отзыв "по народной инициативе" 25 депутатов Северодонецкого городского совета. Оппоненты Шахова - действующее большинство депутатов мэрии (группа "северодончан" депутата Игоря Буткова) назвали это собрание фальсифицированными.

19 депутатов Буткова подали в городской избирком заявление о нарушении статей 38-40 Закона Украины и сейчас утверждают, что "комиссия их проигнорировала". Городской избирком, в свою очередь, 8 февраля принял подписные листы собрания Шахова и начал проверку подписей (342 подписи в целом).

"Органу ведения реестра избирателей было поставлено требование, что члены избирательной комиссии будут проверять избирателей по реестру. В полицию ТИК направила письмо с предложением определить полицейского, который будет участвовать в проверке, однако предложение полиции предоставить протоколы и копии подписных листов для выборочной проверки было отклонено. На 5-й день после получения подписных листов ... без привлечения к проверке органа ведения реестра избирателей и полиции, Северодонецкая городская избирательная комиссия приняла решение об обращении к высшим руководящим органам партий, местные организации которой выдвигали соответствующих депутатов. А это 5 партий: "Оппозиционный блок", "Наш край", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Радикальная партия", - говорится в тексте документа.

Исполком горсовета "квалифицировал" то, что происходит в городе, как "грубое своеволие". Депутаты заявили, что "никто, кроме девяти членов Северодонецкой городской избирательной комиссии от Сергея Шахова, не видел ни одного подписного листа, протоколов как "собрания избирателей", так и самой избирательной комиссии. Речь, очевидно, идет о той самой "шаховской девятке" в составе городского избиркома.

Также напомним, что борьба за власть в Северодонецке между так называемой командой нардепа Сергея Шахова и депутатской группой Игоря Буткова продолжается с 2015 года. Депутаты Буткова пять раз увольняли "шаховского" мэра Валентина Казакова. Казаков столько же раз восстанавливался в должности в суде. После шестого освобождения временно исполняющим обязанности мэра города стал "Бутковский" Вячеслав Ткачук.