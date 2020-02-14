Против должностных лиц департамента молодежи и спорта Черниговской ОГА возбудили уголовное дело

Внутренняя проверка финансово-хозяйственной деятельности Департамента семьи, молодежи и спорта обнаружила признаки возможных коррупционных преступлений. Облгосадминистрация передала материалы в правоохранительные органы

Внутренняя проверка финансово-хозяйственной деятельности Департамента семьи, молодежи и спорта обнаружила признаки возможных коррупционных преступлений. Облгосадминистрация передала материалы в правоохранительные органы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской облгосадминистрации

Нацполиция в Черниговской области открыла уголовное производство по факту злоупотребления должностными лицами коммунального учреждения "Черниговский областной молодежный центр" Черниговского облсовета своим служебным положением при разработке проекта "Реконструкция зданий Коммунального учреждения" Черниговский областной молодежный центр "для создания Хабу социального партнерства, предпринимательства и институционального развития , повлекшее тяжкие последствия.

Если указанные факты подтвердятся, должностным лицам "светит" лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Средства на изготовление указанного проекта выделялись Департаментом семьи, молодежи и спорта Черниговской ОГА как главным распорядителем средств.

Ранее RegioNews писало, что руководительницу черниговского спорта Нину Лемеш обвиняют в хищении бюджетных средств.