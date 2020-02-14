Детский сад в Краматорске могут закрыть из-за нарушения правил пожарной безопасности

Прокуратура подала иск в суд с требованием закрыть детский сад в Краматорске до полного устранения нарушений правил пожарной безопасности

Фото: Прокуратура Донецкой области

Прокуратура подала иск в суд с требованием закрыть детский сад в Краматорске до полного устранения нарушений правил пожарной безопасности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям провели проверку сада в декабря 2019 года и обнаружили, что помещения не оборудованы системой противопожарной защиты, огнетушителями и эвакуационным освещением, на окнах установлены глухие решетки, отсутствуют сертификаты токсичности продуктов горения на ковры и другие покрытия пола, допускается пользование поврежденными розетками, а работников не обеспечели средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

Нарушения в настоящее время не устранены.

Какой именно детский сад могут закрыть неизвестно.