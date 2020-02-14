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14 февраля 2020, 14:15 9

В России погибли восемь закарпатцев

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14 февраля 2020, 14:15 9
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Вчера, 13 февраля, в Псковской области случилась авария, в результате которой погибли семь пассажиров и водитель микроавтобуса. Большинство пострадавших были жителями Раховского района Закарпатской области.
Фото с сайта Закарпатской ОГА
Вчера, 13 февраля, в Псковской области случилась авария, в результате которой погибли семь пассажиров и водитель микроавтобуса. Большинство пострадавших были жителями Раховского района Закарпатской области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Закарпатскую облгосадминистрацию.

Микроавтобус с украинской регистрацией, в котором ехали закарпатци, столкнулся с грузовиком. В аварии погибли восемь человек, один из пассажиров, житель города Рахов, выжил и находится в больнице.

По информации Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге в аварии погибли :

Мужчина 1963 года рождения из села В.Водяное Раховского района.

Двое мужчин 1964-го года рождения, с с. Диброва Тячевского района и с. В.Водяное Раховского района.

Женщина 1972 года рождения с с. Великий Бычков, Раховского района.

Двое мужчин 1981-го года рождения, с с. Тересва Тячевского района и с. Вільховатий, Раховского района.

Двое мужчин из с. Ясиня Раховского района –1987-го та1998 годов рождения.

Следственным отделом горотдела Министерства внутренних дел Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту ДТП.


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