В России погибли восемь закарпатцев

Вчера, 13 февраля, в Псковской области случилась авария, в результате которой погибли семь пассажиров и водитель микроавтобуса. Большинство пострадавших были жителями Раховского района Закарпатской области.

Фото с сайта Закарпатской ОГА

Вчера, 13 февраля, в Псковской области случилась авария, в результате которой погибли семь пассажиров и водитель микроавтобуса. Большинство пострадавших были жителями Раховского района Закарпатской области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Закарпатскую облгосадминистрацию. Микроавтобус с украинской регистрацией, в котором ехали закарпатци, столкнулся с грузовиком. В аварии погибли восемь человек, один из пассажиров, житель города Рахов, выжил и находится в больнице. По информации Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге в аварии погибли : Мужчина 1963 года рождения из села В.Водяное Раховского района. Двое мужчин 1964-го года рождения, с с. Диброва Тячевского района и с. В.Водяное Раховского района. Женщина 1972 года рождения с с. Великий Бычков, Раховского района. Двое мужчин 1981-го года рождения, с с. Тересва Тячевского района и с. Вільховатий, Раховского района. Двое мужчин из с. Ясиня Раховского района –1987-го та1998 годов рождения. Следственным отделом горотдела Министерства внутренних дел Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту ДТП.

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