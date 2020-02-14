В России погибли восемь закарпатцев
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Закарпатскую облгосадминистрацию.
Микроавтобус с украинской регистрацией, в котором ехали закарпатци, столкнулся с грузовиком. В аварии погибли восемь человек, один из пассажиров, житель города Рахов, выжил и находится в больнице.
По информации Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге в аварии погибли :
Мужчина 1963 года рождения из села В.Водяное Раховского района.
Двое мужчин 1964-го года рождения, с с. Диброва Тячевского района и с. В.Водяное Раховского района.
Женщина 1972 года рождения с с. Великий Бычков, Раховского района.
Двое мужчин 1981-го года рождения, с с. Тересва Тячевского района и с. Вільховатий, Раховского района.
Двое мужчин из с. Ясиня Раховского района –1987-го та1998 годов рождения.
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