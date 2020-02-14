Кабмин уволил сразу трех замов министров

Кабинет министров Украины уволил с должности заместителя министра Елену Симоненко, Юлиана Чаплинского и Дмитрия Живицкого

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Кабинет министров Украины уволил с должности заместителя министра Елену Симоненко, Юлиана Чаплинского и Дмитрия Живицкого

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на соответствующие распоряжения правительства от 12 февраля 2020 года.

В частности, Елена Симоненко уволена с должности заместителя министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции по собственному желанию, Юлиан Чаплинский - с должности заместителя министра развития громад и территорий по вопросам европейской интеграции.

В свою очередь, Дмитрий Живицкий уволен с должности первого заместителя министра развития громад и территорий в связи с переходом на другую работу.

Напомним, 12 февраля Кабмин утвердил кандидатуру Дмитрия Живицкого на должность главы Сумской ОГА.

СПРАВКА: ранее Елена Симоненко занимала должность старшего проектного менеджера офиса реформ при Кабмине. Она имеет более 20 лет опыта управления проектами в различных секторах (реформы государственного и муниципального секторов, телекоммуникация, строительство, девелоперские и культурологические проекты).

Основная ее специализация - проектный менеджмент в сфере реформирования в государственном управлении и местном самоуправлении, приоритетных секторов городского хозяйства Киева и реализации стратегических инициатив, муниципальных проектов, девелоперских и культурологических проектов, а также в целом развитие бизнеса.

В свою очередь, 36-летний Юлиан Чаплинский до назначения в Кабмин работал главным архитектором Львова (с 25 февраля 2015 года).

Он получил образование в Национальном университете "Львовская политехника" по специальности "архитектура зданий и сооружений". В 2005-2006 годах он работал архитектором в частной фирме "Ювит". В 2006-2011 годах Чаплинский был архитектором и директором ЧП "Архитекторы Чаплинский Трофименко". В 2011-2015 годах - руководил собственной фирмой.