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14 февраля 2020, 13:53 16

Иностранцы купили еще больше украинских облигаций

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14 февраля 2020, 13:53 16
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Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам еженедельного аукциона вырос на 1,6 млрд грн, или на 1,3%, до 127 млрд грн
Фото: пресс-центр НБУ
Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам еженедельного аукциона вырос на 1,6 млрд грн, или на 1,3%, до 127 млрд грн

Как передает RegioNews, об этом УНИАН сообщили в Национальном банке Украины.

Согласно сообщению, с начала года объем вложений нерезидентов в украинские ОВГЗ вырос на 11,2 млрд грн, или на 9,7%.

Таким образом, в целом доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины выросла до 15,7%, отметили в банке.

Напомним, в 2019 году объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины вырос на 109 млрд грн, или в 18 раз, до 115,8 млрд грн.


НБУ займ иностранцы вложения облигации
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