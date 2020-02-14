Иностранцы купили еще больше украинских облигаций

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам еженедельного аукциона вырос на 1,6 млрд грн, или на 1,3%, до 127 млрд грн

Фото: пресс-центр НБУ

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам еженедельного аукциона вырос на 1,6 млрд грн, или на 1,3%, до 127 млрд грн

Как передает RegioNews, об этом УНИАН сообщили в Национальном банке Украины. Согласно сообщению, с начала года объем вложений нерезидентов в украинские ОВГЗ вырос на 11,2 млрд грн, или на 9,7%. Таким образом, в целом доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины выросла до 15,7%, отметили в банке. Напомним, в 2019 году объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины вырос на 109 млрд грн, или в 18 раз, до 115,8 млрд грн.

.