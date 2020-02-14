В морских портах Крыма массово увольняются сотрудники

Руководство предприятия "Крымские морские порты" сообщает о массовых увольнениях портовиков. Причиной называют – санкции, из-за которых количество заходов судов резко уменьшилось, а операций, связанных с перевалкой грузов, стало намного меньше.

Фото: Крым24

Руководство предприятия "Крымские морские порты" сообщает о массовых увольнениях портовиков. Причиной называют – санкции, из-за которых количество заходов судов резко уменьшилось, а операций, связанных с перевалкой грузов, стало намного меньше.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеканал Крым24.

Директор предприятия Денис Дворниченко рассказал, что предприятие планирует сократить несколько сотен человек,

"Это не первое сокращение. В этот раз имеются признаки массовости. Пока нельзя сказать сколько конкретно человек останутся без работы. Мы оптимизируем организационную структуру, в Керчи исторически находилось несколько филиалов. Такая оптимизация позволяет более мягко подходить к вопросам управления предприятием. Тем не менее, предположительно, сокращение коснется порядка 400 человек в одном городе", – отметил он.

Директор предприятия рассчитывает, что уволенные сотрудники найдут работу в портах соседней России.

В то же время, в подконтрольном России Министерстве транспорта Крыма предлагают работникам предприятия "Крымские морские порты" устраиваться работать на заводы в Керчи.

Так, согласно информации ведомства, морские порты подписали соглашения с ГУП "Керченский металлургический завод", а также АО "Судостроительный завод залив", которыми предусмотрена возможность трудоустройства сотрудников морских портов.

В российском Минтрансе Крыма отметили, что керченский центр занятости готов помочь провести переобучение работников.

Сообщается, что в настоящее время прорабатывается вопрос трудоустройства работников ГУП РК "Крымские морские порты" в другие организации транспортной отрасли, а именно: АО "Волна" (порт Тамань), АО "Морской торговый порт Усть-Луга", ООО "ТЭС-Терминал-1", ФГУП "Крымская железная дорога", ООО "Транспортная безопасность Крыма".