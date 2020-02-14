В морских портах Крыма массово увольняются сотрудники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеканал Крым24.
Директор предприятия Денис Дворниченко рассказал, что предприятие планирует сократить несколько сотен человек,
"Это не первое сокращение. В этот раз имеются признаки массовости. Пока нельзя сказать сколько конкретно человек останутся без работы. Мы оптимизируем организационную структуру, в Керчи исторически находилось несколько филиалов. Такая оптимизация позволяет более мягко подходить к вопросам управления предприятием. Тем не менее, предположительно, сокращение коснется порядка 400 человек в одном городе", – отметил он.
Директор предприятия рассчитывает, что уволенные сотрудники найдут работу в портах соседней России.
В то же время, в подконтрольном России Министерстве транспорта Крыма предлагают работникам предприятия "Крымские морские порты" устраиваться работать на заводы в Керчи.
Так, согласно информации ведомства, морские порты подписали соглашения с ГУП "Керченский металлургический завод", а также АО "Судостроительный завод залив", которыми предусмотрена возможность трудоустройства сотрудников морских портов.
В российском Минтрансе Крыма отметили, что керченский центр занятости готов помочь провести переобучение работников.
Сообщается, что в настоящее время прорабатывается вопрос трудоустройства работников ГУП РК "Крымские морские порты" в другие организации транспортной отрасли, а именно: АО "Волна" (порт Тамань), АО "Морской торговый порт Усть-Луга", ООО "ТЭС-Терминал-1", ФГУП "Крымская железная дорога", ООО "Транспортная безопасность Крыма".
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