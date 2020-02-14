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14 февраля 2020, 13:28 6

В Тернополе снимают рекламные вывески

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14 февраля 2020, 13:28 6
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Сегодня, 14 февраля, в Тернополе демонтировали 32 размещены на электрических опорах рекламные конструкции.
Фото с сайта Тернопольского городского совета
Сегодня, 14 февраля, в Тернополе демонтировали 32 размещены на электрических опорах рекламные конструкции.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.

14 февраля постоянно действующей рабочей группой по организации проведения демонтажей временных сооружений снято 32 рекламные конструкции. Размещены они были на электроопорах на улицах Генерала. Тарнавского, Киевская, 15 Апреля, проспект Воссоединения.

Демонтаж проведено в рамках выполнения решения исполнительного комитета Тернопольского городского совета от 06.02.2020 года № 92 "О демонтаже рекламных средств".

Для возврата демонтированных объектов собственникам необходимо обратиться в ЧП "Восточный массив" по адресу проспект Степана Бандеры, 94.


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