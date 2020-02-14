На шахте в Донецкой области под землей остаются 57 горняков

Продолжается протест горняков на шахте Краснолиманская

Фото: Страница в Facebook Михаила Волынца

Продолжается протест горняков на шахте Краснолиманская

Об этом, как сообщает RegioNews, на своей странице в Facebook написал председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, по состоянию на 10.00 под землей остаются 57 горняков.

"По информации, поступающей от работников шахты, их семей - администрация предприятия, местные власти ситуацию игнорируют. Не вызывают горноспасательной службе, отсутствует системно налажено снабжение питания и питьевой воды. Пищу и воду собрали и передали протестующим сами рабочие предприятия ", - отметил Волынец.

Шахтеры остаются под землей на горизонте 545 метров в камерах околошахтного двора. Трудовой коллектив требует полного погашения задолженности за октябрь, ноябрь, декабрь 2019, январь 2020-му.

Напомним, шахтеры начали акцию протеста 13 февраля.