В Карпатах потерялись туристы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.
13 февраля в районе горной долины Драгобрат в Раховском районе во время прохождения туристическим маршрутам заблудились пятеро человек. Закарпатские горные спасатели провели две поисковые операции по спасению этих туристов.
Первое сообщение поступило в 16:10 от гражданки Литовской Республики 1991 года рождения, которая заблудилась в районе долины Крачунеска.
На поиски туристки были направлены четверо профессионалов Ясинянского горного поисково-спасательного отделения, вместе с ними отправился один общественный спасатель.
Во время проведения поисковых работ иностранки в оперативно-спасательную службу поступило очередное сообщение: в той же местности потерялись еще четверо туристов 1981, 1991,1994 и 1996 годов рождения, среди них трое киевлян и полтавчанка.
В 17:30 литовку нашли в районе долины Крачунеска и в сопровождении одного спасателя доставили до временного места жительства в урочище Драгобрат.
Основная группа продолжила поисковые работы и в 19 часов отыскала местонахождение заблудшей группы. В медицинской помощи они не нуждались. Их также сопроводили до урочища Драгобрат.
Спасатели в очередной раз обращаются к туристам с просьбой не выходить в горы на период ухудшения погодных условий и значительной лавинной опасности.
- 18:19 14 февраля Председатель Ровенского облсовета Данильчук зарегистрировал проект решения об увольнении своего заместителя
- 18:19 14 февраля Украина существенно уменьшила импорт товаров из России
- 17:59 14 февраля Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
- 17:40 14 февраля В Луганской области правоохранитель лишился допуска к гостайне из-за гражданства РФ
- 17:29 14 февраля Обуховские депутаты назвали эвакуацию украинцев из Китая "Новым Чернобылем"
- 17:19 14 февраля В США раскритиковали "мюнхенский план" завершения войны в Украине
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 15:05 14 февраля На Мюнхенской конференции составили план прекращения войны на Донбассе
- 14:20 14 февраля Кабмин уволил сразу трех замов министров
- 13:16 14 февраля Украинцам пояснили как будут снимать показатели и начислять оплату за воду
- 17:19 14 февраля В США раскритиковали "мюнхенский план" завершения войны в Украине
- 13:53 14 февраля Иностранцы купили еще больше украинских облигаций