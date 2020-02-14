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14 февраля 2020, 12:43 2

В Карпатах потерялись туристы

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14 февраля 2020, 12:43 2
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В Раховском районе заблудились пятеро туристов. Их отыскали, однако погодные условия для таких походов остаются неблагоприятными.
Фото с сайта ГСЧС Украины
В Раховском районе заблудились пятеро туристов. Их отыскали, однако погодные условия для таких походов остаются неблагоприятными.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

13 февраля в районе горной долины Драгобрат в Раховском районе во время прохождения туристическим маршрутам заблудились пятеро человек. Закарпатские горные спасатели провели две поисковые операции по спасению этих туристов.

Первое сообщение поступило в 16:10 от гражданки Литовской Республики 1991 года рождения, которая заблудилась в районе долины Крачунеска.

На поиски туристки были направлены четверо профессионалов Ясинянского горного поисково-спасательного отделения, вместе с ними отправился один общественный спасатель.

Во время проведения поисковых работ иностранки в оперативно-спасательную службу поступило очередное сообщение: в той же местности потерялись еще четверо туристов 1981, 1991,1994 и 1996 годов рождения, среди них трое киевлян и полтавчанка.

В 17:30 литовку нашли в районе долины Крачунеска и в сопровождении одного спасателя доставили до временного места жительства в урочище Драгобрат.

Основная группа продолжила поисковые работы и в 19 часов отыскала местонахождение заблудшей группы. В медицинской помощи они не нуждались. Их также сопроводили до урочища Драгобрат.

Спасатели в очередной раз обращаются к туристам с просьбой не выходить в горы на период ухудшения погодных условий и значительной лавинной опасности.


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