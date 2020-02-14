Минобороны презентовало изменения в закон о гостайне

Министерство обороны Украины представило в пятницу, 14 февраля, во время заседания комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне изменения в закон о государственной тайне

Фото: mil.gov.ua

Министерство обороны Украины представило в пятницу, 14 февраля, во время заседания комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне изменения в закон о государственной тайне

Как передает RegioNews, ссылаясь на РБК-Украина, об этом заявил представитель Минобороны, советник министра обороны Артур Переверзев. "Изменения, которые предлагаются к 14 статье, связаны с необходимостью установления определенного порядка, по которому будет происходить рассекречивание договоров государственного оборонного заказа", - заявил он. По словам Переверзева, сейчас закон о гостайне содержит лишь отдельные нормы о рассекречивании и не дает возможности Кабинету министров составлять межведомственную комиссию для рассекречивания договоров. "Именно поэтому предлагаются такие изменения, которые сделают выполнение закона "Об оборонных закупках" - той редакции, которая будет голосоваться в Верховной раде. То есть, если в редакции закона "Об оборонных закупках" предусматривается рассекречивание в установленном порядке, то изменения в 14 статью как раз говорят об этом порядке", - отметил представитель Минобороны. Как известно, в марте 2019 года в Раде заявляли, что с деятельности государственного концерна "Укроборонпром", вокруг которого развернулся скандал с хищениями, будет частично снята государственная тайна.

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