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14 февраля 2020, 12:50 1

Минобороны презентовало изменения в закон о гостайне

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14 февраля 2020, 12:50 1
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Министерство обороны Украины представило в пятницу, 14 февраля, во время заседания комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне изменения в закон о государственной тайне
Фото: mil.gov.ua
Министерство обороны Украины представило в пятницу, 14 февраля, во время заседания комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне изменения в закон о государственной тайне

Как передает RegioNews, ссылаясь на РБК-Украина, об этом заявил представитель Минобороны, советник министра обороны Артур Переверзев.

"Изменения, которые предлагаются к 14 статье, связаны с необходимостью установления определенного порядка, по которому будет происходить рассекречивание договоров государственного оборонного заказа", - заявил он.

По словам Переверзева, сейчас закон о гостайне содержит лишь отдельные нормы о рассекречивании и не дает возможности Кабинету министров составлять межведомственную комиссию для рассекречивания договоров.

"Именно поэтому предлагаются такие изменения, которые сделают выполнение закона "Об оборонных закупках" - той редакции, которая будет голосоваться в Верховной раде. То есть, если в редакции закона "Об оборонных закупках" предусматривается рассекречивание в установленном порядке, то изменения в 14 статью как раз говорят об этом порядке", - отметил представитель Минобороны.

Как известно, в марте 2019 года в Раде заявляли, что с деятельности государственного концерна "Укроборонпром", вокруг которого развернулся скандал с хищениями, будет частично снята государственная тайна.


гостайна закон Минобороны
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