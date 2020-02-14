В озере Луговое на столичной Оболони обнаружили нефтепродукты и мазут
Из сливного подземного коллектора грязь попадает в озеро, а оттуда - в Днепр. Кто сливает топливо в озеро пока неизвестно
Из сливного подземного коллектора грязь попадает в озеро, а оттуда - в Днепр. Кто сливает топливо в озеро пока неизвестно
Загрязнение зафиксировали еще в августе прошлого года, пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.
"В коммунальной аварийно-спасательной службы" Киевская служба спасения "является сорбент для очистки воды, но он работает только при температуре воды выше десяти градусов тепла. Поэтому ждем потепления ", - рассказал командир киевской службы спасения Дмитрий Пихало.
Неподалеку озера является вагоноремонтный завод, СТО, автомойки и гаражи. Однако в офисе железной дороги говорят, что имеют свою внутрихозяйственную канализацию, а городской не пользуются. Топливо же перевозят в вагонах. На СТО говорят, что отработанное масло из машин сливают в бочки и продают.
По факту слива нечистот открыли уголовное производство и назначили экологическую экспертизу.
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