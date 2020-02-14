Расследование по Оману: Кремль опровергает, ОП подает в суд

Офис президента Украины обращается в суд с иском по поводу информации, изложенной в сюжете программы "Схемы" о встрече президента Украины с высокопоставленным чиновником Российской Федерации, якобы имевшей место в Омане

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Офис президента Украины обращается в суд с иском по поводу информации, изложенной в сюжете программы "Схемы" о встрече президента Украины с высокопоставленным чиновником Российской Федерации, якобы имевшей место в Омане

Как сообщили RegioNews в пресс служба ОП, эти данные целиком и полностью не соответствуют действительности.

"Президент Украины никогда в жизни не встречался (лично или в рамках международных мероприятий), не разговаривал и не общался другим способом с Николаем Патрушевым", говорится в сообщении.

В Офисе отметили, что обнародование выводов, которые основываются не на фактах или свидетельствах, а на домыслах и сведениям из каких-то тайных "источников", которое имеет место в выпуске программы "Схемы", расценивают как откровенную манипуляцию общественным мнением.

"Офис Президента Украины ждет от программы" Схемы "опровержения сведений, не соответствующих действительности, и предположений, сделанных на их основе. Мы обращаемся в суд с иском, в котором требовать опровержений и извинений", - добавили в пресс-службе.

Также там обратили внимание общественного вещателя - телеканала "UA: Первый" на распространение в его эфире информации, "что не соответствует действительности и является откровенной манипуляцией общественным сознанием".

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "ложью" информацию журналистов о встрече Владимира Зеленского и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, сообщают российские СМИ.

Напомним, ранее Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило о начале проверки по поводу поездки Владимира Зеленского в Оман в январе 2020 года.

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал расследование программы "Схемы: коррупция в деталях" Радіо Свобода относительно визита президента Владимира Зеленского в Оман - "это все - неправда от начала и до конца".

СПРАВКА: 5 января 2020 года украинский президент Владимир Зеленский вместе с семьей был замечен в одном из отелей Омана. После этого в Офисе президента сообщили, что Зеленский планирует провести в Омане встречу на высшем уровне, во время которой обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран. В ОП уточнили, что президент отправился в поездку вместе с семьей и за собственные деньги.

По данным программы "Схемы", секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев посещал Оман в то время, когда там с рабочим визитом находился президент Украины Владимир Зеленский.