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14 февраля 2020, 12:11 4

Из аэропорта Днепра в 2020 году запустят два международных рейса

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14 февраля 2020, 12:11 4
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В Днепропетровской ОГА рассматривают возможность организации регулярного авиасообщения с Турцией
Фото: Днепропетровская облгосадминистрация
В Днепропетровской ОГА рассматривают возможность организации регулярного авиасообщения с Турцией

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Depo.Днепр.

По словам председателя Днепропетровской областной государственной администрации Александра Бондаренко, будет увеличена карта полетов из Днепра.

"После того как мы провели переговоры с руководством аэропорта, мы увеличим карту полетов из Днепра. Это точно Берлин, а также еще одна линия, которую мы назовем позже. Скажу только, что на настоящее время рассматриваем возможность организации полетов в Австрии, Германии и Польши, а также регулярного авиасообщения с Турцией. Подпись под договорам будет поставлено в скором времени", – сказал Бондаренко.

Напомним, авиакомпания Wind Rose анонсировала запуск нового направления Днепр-Берлин, Берлин-Днепр.


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