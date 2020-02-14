На Буковине из семьи изъяли четверых детей

В Черновцах родители четырех несовершеннолетних детей довели жилье до небезопасного для проживания состояния. Детей из семьи изъяли и поместили в социальный центр.

Фото со страницы ювенальной превенции в Черновицкой области в facebook

В Черновцах родители четырех несовершеннолетних детей довели жилье до небезопасного для проживания состояния. Детей из семьи изъяли и поместили в социальный центр.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ювенальную превенцию ГУ национальной полиции в Черновицкой области. Правоохранители неоднократно делали замечания и привлекали к административной ответственности родителей четырех несовершеннолетних детей. Однако выводы они не сделали, условия проживания семьи стали опасными для жизни и здоровья малышей. При очередной проверке ювенальной превенцией Садгорского отделение полиции, комиссией составлен акт оценки рисков, акт обследования жилищно-бытовых условий, предусмотренных нормами действующего законодательства. Детей изъяли с семьи и поместили в Центр социально-психологической реабилитации детей. Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

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