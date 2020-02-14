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14 февраля 2020, 11:38 1

На Буковине из семьи изъяли четверых детей

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14 февраля 2020, 11:38 1
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В Черновцах родители четырех несовершеннолетних детей довели жилье до небезопасного для проживания состояния. Детей из семьи изъяли и поместили в социальный центр.
Фото со страницы ювенальной превенции в Черновицкой области в facebook
В Черновцах родители четырех несовершеннолетних детей довели жилье до небезопасного для проживания состояния. Детей из семьи изъяли и поместили в социальный центр.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ювенальную превенцию ГУ национальной полиции в Черновицкой области.

Правоохранители неоднократно делали замечания и привлекали к административной ответственности родителей четырех несовершеннолетних детей. Однако выводы они не сделали, условия проживания семьи стали опасными для жизни и здоровья малышей.

При очередной проверке ювенальной превенцией Садгорского отделение полиции, комиссией составлен акт оценки рисков, акт обследования жилищно-бытовых условий, предусмотренных нормами действующего законодательства.

Детей изъяли с семьи и поместили в Центр социально-психологической реабилитации детей. Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает.


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