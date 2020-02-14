17:19  14 февраля
В США раскритиковали "мюнхенский план" завершения войны в Украине
17:59  14 февраля
Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
12:28  14 февраля
Расследование по Оману: Кремль опровергает, ОП подает в суд
UA | RU
UA | RU
14 февраля 2020, 11:49 3

В столице заработала комплексная услуга "е-Малютка"

Читайте також
українською мовою
14 февраля 2020, 11:49 3
Читайте також українською мовою
Киев стал пятым городом Украины, где родители могут зарегистрировать ребенка сразу после рождения. К проекту присоединились 14 родильных домов
Киев стал пятым городом Украины, где родители могут зарегистрировать ребенка сразу после рождения. К проекту присоединились 14 родильных домов

Об этом сообщил вицепремьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на странице в Facebook, пишет RegioNews.

"Сегодня в столице заработала комплексная услуга" е-Малятко"- сразу 14 киевских роддомов присоединились к проекту", - рассказал Федоров, - Теперь родители могут по одному заявлению непосредственно в роддоме получить комплекс услуг, сопутствующих рождению младенца. А к концу месяца еще семь городов присоединятся к проекту.

По словам Федорова, "е-Малятко" предусматривает сложное взаимодействие между несколькими государственными регистрами, принадлежащих различным ведомствам. Всего в проект задействованы девять ведомств: Минцифра, Минюст, МВД, Минэкономразвития, Минсоцполитики, Минздраву, Минфин, ДМС, ДПС.

Сейчас "е-Малятко" находится в периоде бета-тестирования. "Уже летом мы закончим бета-тестирования, и тогда "е-Малятко" будет содержать 10 услуг", - подчеркнул министр

"е-Малятко" - это комплексный сервис в Украине, который объединяет 10 услуг, связанных с рождением ребенка, в один. Впервые услуга "е-Малятко" запустилась в начале января в Харькове, а теперь доступна также в Луцке, Кривом Роге и Виннице.


#e-малятко
Последние Популярные
Айдер Муждабаев
Андрей Романенко
Все блоги »
Корпорация Зе. Палица готовится взять под контроль Ровенщину
12 февраля 2020, 14:59
Андрей Коболев: Ничего не мешает приватизировать "Нафтогаз"
10 февраля 2020, 10:20
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Прокопенко Андрей Леонидович
Председатель Черниговской областной государственной администрации
Чернышов Алексей Михайлович
Председатель Киевской областной государственной администрации
Все досье »