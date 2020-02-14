В столице заработала комплексная услуга "е-Малютка"
Об этом сообщил вицепремьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на странице в Facebook, пишет RegioNews.
"Сегодня в столице заработала комплексная услуга" е-Малятко"- сразу 14 киевских роддомов присоединились к проекту", - рассказал Федоров, - Теперь родители могут по одному заявлению непосредственно в роддоме получить комплекс услуг, сопутствующих рождению младенца. А к концу месяца еще семь городов присоединятся к проекту.
По словам Федорова, "е-Малятко" предусматривает сложное взаимодействие между несколькими государственными регистрами, принадлежащих различным ведомствам. Всего в проект задействованы девять ведомств: Минцифра, Минюст, МВД, Минэкономразвития, Минсоцполитики, Минздраву, Минфин, ДМС, ДПС.
Сейчас "е-Малятко" находится в периоде бета-тестирования. "Уже летом мы закончим бета-тестирования, и тогда "е-Малятко" будет содержать 10 услуг", - подчеркнул министр
"е-Малятко" - это комплексный сервис в Украине, который объединяет 10 услуг, связанных с рождением ребенка, в один. Впервые услуга "е-Малятко" запустилась в начале января в Харькове, а теперь доступна также в Луцке, Кривом Роге и Виннице.
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