В столице заработала комплексная услуга "е-Малютка"

Киев стал пятым городом Украины, где родители могут зарегистрировать ребенка сразу после рождения. К проекту присоединились 14 родильных домов

Киев стал пятым городом Украины, где родители могут зарегистрировать ребенка сразу после рождения. К проекту присоединились 14 родильных домов

Об этом сообщил вицепремьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на странице в Facebook, пишет RegioNews.

"Сегодня в столице заработала комплексная услуга" е-Малятко"- сразу 14 киевских роддомов присоединились к проекту", - рассказал Федоров, - Теперь родители могут по одному заявлению непосредственно в роддоме получить комплекс услуг, сопутствующих рождению младенца. А к концу месяца еще семь городов присоединятся к проекту.

По словам Федорова, "е-Малятко" предусматривает сложное взаимодействие между несколькими государственными регистрами, принадлежащих различным ведомствам. Всего в проект задействованы девять ведомств: Минцифра, Минюст, МВД, Минэкономразвития, Минсоцполитики, Минздраву, Минфин, ДМС, ДПС.

Сейчас "е-Малятко" находится в периоде бета-тестирования. "Уже летом мы закончим бета-тестирования, и тогда "е-Малятко" будет содержать 10 услуг", - подчеркнул министр

"е-Малятко" - это комплексный сервис в Украине, который объединяет 10 услуг, связанных с рождением ребенка, в один. Впервые услуга "е-Малятко" запустилась в начале января в Харькове, а теперь доступна также в Луцке, Кривом Роге и Виннице.