В Николаеве планируют потратить более 6 миллионов на вырубку и обрезку деревьев
В Николаеве департамент ЖКХ планирует потратить более 6 миллионов на вырубку и обрезку деревьев.
В Николаеве департамент ЖКХ планирует потратить более 6 миллионов на вырубку и обрезку деревьев.
Об этом свидетельствуют данные сайта публичных закупок Prozorro, сообщает RegioNews
Тендер на предоставление услуги по удалению, обрезке деревьев и корчеванию пней был объявлен 13 февраля. Стоимость услуги составит 6 миллионов 150 тысяч гривен. Проведение аукциона запланировано на 21 апреля. Предоставлять услугу подрядчик должен будет до 20 декабря.
Согласно техническому заданию подрядчик должен будет удалить на 925 метрах кубических деревья мягколиственных пород, а на 2 тысячах 785 метрах кубических деревьев твердолиственных пород. Также произвести санитарную, формовочную и омолаживающую обрезку 11 741 дерева и выкорчевать 1 тысячу 18 пней.
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