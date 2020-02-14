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14 февраля 2020, 11:06 1

В Тернополе ликвидировали неизвестный предмет под автомобилем

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14 февраля 2020, 11:06 1
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Сегодня, 14 февраля, в Тернополе правоохранители обезвредили черную коробку, оставленную под автомобилем местного жителя.
Фото с сайта Полиции Тернопольской области
Сегодня, 14 февраля, в Тернополе правоохранители обезвредили черную коробку, оставленную под автомобилем местного жителя.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Полицию Тернопольской области.

14 февраля в 8 часов утра к сотрудникам Тернопольского отдела полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что он обнаружил под своим автомобилем марки "Шевроле Авео" подозрительную коробку.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и подразделение взрывотехников. Правоохранители ограничили доступ к машине и обследовали территорию. Под передним колесом транспортного средства они обнаружили бумажную коробку, аккуратно замотанную в черный полиэтиленовый пакет.

По словам начальника отдела взрывотехнической службы ГУНП в области Игоря Васькива, полицейские решили обезвредить подозрительную находку на месте происшествия. Коробка не содержала взрывчатых материалов или других опасных предметов.

Решается вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебных расследований.



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