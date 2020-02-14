В Киеве влюбленные хотят установить рекорд по поцелуям
Завтра, 15 февраля, в Киеве влюбленные пары на коньках намерены целоваться, пока не будет объявлен рекорд Украины "Самый массовый поцелуй на катке"
Завтра, 15 февраля, в Киеве влюбленные пары на коньках намерены целоваться, пока не будет объявлен рекорд Украины "Самый массовый поцелуй на катке"
Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.
Фиксация рекорда состоится на катке Национального комплекса "Экспоцентр Украины", где будет создана атмосфера романтики и любви.
"Сотни влюбленных глаз, Ангелы и Купидон, горячие поцелуи ... Главное, чтобы от такой безумной концентрации страстной любви на одной локации не растаял лед", - отметила Ветрова.
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