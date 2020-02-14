Румынская церковь признала автокефалию ПЦУ

Румынская православная церковь считает законным предоставление автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ)

Фото: romfea.gr

Румынская православная церковь считает законным предоставление автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на греческое агентство церковных новостей "Ромфеа".

В частности, Синод Румынской церкви пришел к выводу, что он "изначально согласен с предоставлением автокефалии, но между Вселенским и Московским патриархатами должен быть достигнут консенсус".

Как сообщается, в связи с этим Румынская церковь направит своих делегатов на всеправославную встречу по "украинскому вопросу" в Аммане, которая пройдет в конце февраля по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила.

"Участие Румынской церкви оправдано тем фактом, что все автокефальные Церкви несут ответственность за совместную работу для сохранения единства и евхаристического общения, как того требует Святое Евангелие Христово", - говорится в заявлении Синода.

Также Синод решил, что Румынская церковь будет участвовать во всеправославном процессе через епископов, а не через своего патриарха Даниила.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе Епифаний был избран предстоятелем новообразованной Православной церкви Украины с титулом "митрополит Киевский и всея Украины". 6 января 2019 года в патриаршем соборе на Фанаре он получил подписанный накануне Вселенским патриархом Варфоломеем томос об автокефалии ПЦУ.

3 февраля 2019 года во время совершения литургии в Софийском соборе в Киеве был настолован при участии митрополита Галльского Эммануила от Константинопольского патриархата.