Власти Луцка хотят отремонтировать центр города за счет простых горожан

Жителей Старого города в Луцке заставят менять заборы и штукатурить фасады своих домов за собственные средства

Фото: Волинь#інфа

Жителей Старого города в Луцке заставят менять заборы и штукатурить фасады своих домов за собственные средства

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Волинь # інфа

Первый заместитель городского головы Григорий Недопад озвучил, как Старый город планируют превратить в "уникальный художественное пространство".

В городе будут реализованы новые проекты. В Старом городе проведут работы с собственниками, которые удерживают свои территории в ненадлежащем состоянии и портят общий вид старыми заборами и полуразрушенными фасадами. Все эти недостатки будут устранены, а Старый город, вместе с площадью "Рынок", получат новую жизнь ", - отметил заместитель мэра.

Лучан заинтересовало, какая именно работа с владельцами территорий в Старом городе планируется и за чьи средства будут "устранять недостатки". Григорий Недопад ответил: "За средства владельцев домов".