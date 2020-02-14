Власти Луцка хотят отремонтировать центр города за счет простых горожан
Жителей Старого города в Луцке заставят менять заборы и штукатурить фасады своих домов за собственные средства
Жителей Старого города в Луцке заставят менять заборы и штукатурить фасады своих домов за собственные средства
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Волинь # інфа
Первый заместитель городского головы Григорий Недопад озвучил, как Старый город планируют превратить в "уникальный художественное пространство".
В городе будут реализованы новые проекты. В Старом городе проведут работы с собственниками, которые удерживают свои территории в ненадлежащем состоянии и портят общий вид старыми заборами и полуразрушенными фасадами. Все эти недостатки будут устранены, а Старый город, вместе с площадью "Рынок", получат новую жизнь ", - отметил заместитель мэра.
Лучан заинтересовало, какая именно работа с владельцами территорий в Старом городе планируется и за чьи средства будут "устранять недостатки". Григорий Недопад ответил: "За средства владельцев домов".
- 18:19 14 февраля Председатель Ровенского облсовета Данильчук зарегистрировал проект решения об увольнении своего заместителя
- 18:19 14 февраля Украина существенно уменьшила импорт товаров из России
- 17:59 14 февраля Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
- 17:40 14 февраля В Луганской области правоохранитель лишился допуска к гостайне из-за гражданства РФ
- 17:29 14 февраля Обуховские депутаты назвали эвакуацию украинцев из Китая "Новым Чернобылем"
- 17:19 14 февраля В США раскритиковали "мюнхенский план" завершения войны в Украине
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 15:05 14 февраля На Мюнхенской конференции составили план прекращения войны на Донбассе
- 14:20 14 февраля Кабмин уволил сразу трех замов министров
- 13:16 14 февраля Украинцам пояснили как будут снимать показатели и начислять оплату за воду
- 17:19 14 февраля В США раскритиковали "мюнхенский план" завершения войны в Украине
- 13:53 14 февраля Иностранцы купили еще больше украинских облигаций
Корпорация Зе. Палица готовится взять под контроль Ровенщину
12 февраля 2020, 14:59
Андрей Коболев: Ничего не мешает приватизировать "Нафтогаз"
10 февраля 2020, 10:20
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Прокопенко Андрей Леонидович
Председатель Черниговской областной государственной администрации
Чернышов Алексей Михайлович
Председатель Киевской областной государственной администрации