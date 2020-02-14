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14 февраля 2020, 10:50 3

Власти Луцка хотят отремонтировать центр города за счет простых горожан

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14 февраля 2020, 10:50 3
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Жителей Старого города в Луцке заставят менять заборы и штукатурить фасады своих домов за собственные средства
Фото: Волинь#інфа
Жителей Старого города в Луцке заставят менять заборы и штукатурить фасады своих домов за собственные средства

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Волинь # інфа

Первый заместитель городского головы Григорий Недопад озвучил, как Старый город планируют превратить в "уникальный художественное пространство".

В городе будут реализованы новые проекты. В Старом городе проведут работы с собственниками, которые удерживают свои территории в ненадлежащем состоянии и портят общий вид старыми заборами и полуразрушенными фасадами. Все эти недостатки будут устранены, а Старый город, вместе с площадью "Рынок", получат новую жизнь ", - отметил заместитель мэра.

Лучан заинтересовало, какая именно работа с владельцами территорий в Старом городе планируется и за чьи средства будут "устранять недостатки". Григорий Недопад ответил: "За средства владельцев домов".


#Луцьк #Старе місто
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