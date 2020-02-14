Витренко решил выбить премию из "Нафтогаза" через суд (ВИДЕО)
Как передает RegioNews, об этом он заявил в эфире программы "Обратный отсчет" на телеканале "UA: Первый".
"Если какие-то чиновники или политики хотят не выполнять законы, нарушать законы, обязывать компанию не выполнять законы (а выплата зарплаты - это закон), то тогда мы должны защищать свои права. Я уже подал иск в суд. Я никого не пугаю, просто говорю, что есть законный путь защиты своих интересов", - сказал он.
"Я требую выполнения "Нафтогазом" обязательств по трудовому договору – выплаты зарплаты. Эта премия – часть зарплаты по украинскому законодательству, она прописана в моем трудовом договоре и потому должна была автоматически быть выплачена 30 декабря", – добавил Витренко.
Также он пояснил, что ранее предлагал руководству компании страны варианты в отношении этой премии, однако какая-либо реакция на них отсутствует.
"Я надеюсь, что решение будет справедливым, никто туда (в суд – ред.) телефонировать не будет", – отметил исполнительный директор.
Напомним, в 2018 году наблюдательный совет "Нафтогаза" решил передать на премии 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 млрд долл. США). Тогда выплатили первую часть премий на сумму 20,7 млн долларов (541 млн грн). Эта сумма соответствовала 1% от объема выигрыша, признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год.
Деньги получил 41 сотрудник компании из числа тех, кто прямо или опосредовано внесли значительный вклад в достижение этого результата. В частности, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получил $7,9 млн, а коммерческий директор компании Юрий Витренко - $6 млн.
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