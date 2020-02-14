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14 февраля 2020, 10:12 1

В Киеве мошенники продавали руководящие должности в государственных органах

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14 февраля 2020, 10:12 1
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Полиция Киева задержала мужчин, предлагающих продать вакансии на руководящие должности в государственных органах, к которым на самом деле не имели отношения
Полиция Киева задержала мужчин, предлагающих продать вакансии на руководящие должности в государственных органах, к которым на самом деле не имели отношения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу полиции Киева.

По данным следствия, члены группировки обещали гражданам помочь в трудоустройстве на руководящие должности в высших органов государственной власти. За свои услуги просили вознаграждение в сумму от 50 до 150 тысяч долларов.

Во время обысков по месту жительства подозреваемых полицейские нашли печати и штампы различных органов государственной власти и предприятий, документы, черновые записи, а также копии материалов различных уголовных производств.

Кроме того, было обнаружено два предмета, предположительно - гранаты Ф-1, электродетонаторы, баллон и шприцы с веществом похожим на ртуть.

Следствие пока продолжается. Открыто уголовное производство. Фигурантам грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.


#шахрайство
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