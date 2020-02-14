Во Львове два автомобиля насмерть сбили сотрудницу коммунального предприятия
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Полицию Львовской области.
Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром в 7.25. Как предварительно установили правоохранители, женщину, работницу одного из львовских коммунальных предприятий, совершили наезд два автомобиля – "Фольксваген", которым управлял 71-летний житель Львова, и "Пежо", за рулем которого находился 38-летний киевлянин.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного дела.
Как стало известно, погибшая женщина была работницей Дорожно-ремонтного предприятия Шевченковского района. Анна Николаевна Рогуля (14.08.1954 года) работала в коммунальных структурах Львова 20 лет с февраля 2000 года. Зарекомендовала себя как ответственный работник. По данным Шевченковской районной администрации, работница была в жилете, осуществляла уборку прибордюрной части улицы.
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