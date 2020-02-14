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14 февраля 2020, 09:44

На Житомирщине двум боевикам "ДНР" сообщили о подозрении в терроризме в Авдеевке

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14 февраля 2020, 09:44
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Вследствие совершенных террористами обстрелов погибли по меньшей мере два человека. Имущественный ущерб от разрушения домов составляет более 17 млн ​​грн
Вследствие совершенных террористами обстрелов погибли по меньшей мере два человека. Имущественный ущерб от разрушения домов составляет более 17 млн ​​грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Пресс-службу прокуратуры Житомирской области.

Прокуратура Житомирской осуществляет расследует совершение участниками террористической организации "Донецкая Народная Республика" теракта, привел к гибели людей и причинения значительного имущественного ущерба.

Установлено, что участники "ДНР", руководствуясь идеологическими мотивами и с целью нарушения общественной безопасности, устрашения населения, влияния на принятие решений и совершение действий органами государственной власти, 26 января 2015 обстреляли жилые кварталы города Авдеевки Донецкой области по применению РСЗО "Град".

Указанные действия привели к гибели по меньшей мере двух жителей Авдеевки, уничтожения и разрушения более 60 квартир в 19 домах, а также повреждения зданий отдела образования, детского и юношеского творчества, городского архива, общества инвалидов и т.д. вследствие чего причинен ущерб на сумму более 17 млн грн.

За совершение подобных преступлений предусмотрено пожизненное заключение.


#тероризм #ДНР
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