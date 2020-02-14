Проверки в СИЗО: в Черкассах выявили нарушения

Прокуратура Черкасской области осуществила комплексную проверку в ГУ "Черкасский следственный изолятор" по соблюдению конституционных прав заключенных и осужденных на надлежащие условия содержания, медико-санитарное и материально-бытовое обеспечение, а также режимных требований

Фото: wikimapia.org

Прокуратура Черкасской области осуществила комплексную проверку в ГУ "Черкасский следственный изолятор" по соблюдению конституционных прав заключенных и осужденных на надлежащие условия содержания, медико-санитарное и материально-бытовое обеспечение, а также режимных требований

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области. Установлено, что несмотря на принятые прокуратурой области мероприятия, в деятельности указанного учреждения предварительного заключения продолжают иметь место нарушения требований Уголовно-исполнительного кодекса Украины, Кодекса гражданской защиты Украины, Законов Украины "О предварительном заключении", "Основы законодательства Украины об охране здоровье "," Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения "и других нормативных и подзаконных актов. "В частности, во время указанной проверки выявлены нарушения в части соблюдения режимных требований, технического обустройства указанного учреждения, ненадлежащего материально-бытового и медико-санитарного обеспечения спецконтингента", - говорится в сообщении. С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой области в адрес руководителей ГУ "Черкасский следственный изолятор" и филиала ГУ "Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" в Черкасской области внесены акты прокурорского реагирования, которые в настоящее время находятся на рассмотрении. Работа на указанном направлении продолжается. Напомним, 12 февраля троих сотрудников Одесского СИЗО, которые фигурировали в расследовании журналистов издания "Слідство.Інфо", уволили от занимаемых должностей.

.