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14 февраля 2020, 10:14

Проверки в СИЗО: в Черкассах выявили нарушения

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14 февраля 2020, 10:14
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Прокуратура Черкасской области осуществила комплексную проверку в ГУ "Черкасский следственный изолятор" по соблюдению конституционных прав заключенных и осужденных на надлежащие условия содержания, медико-санитарное и материально-бытовое обеспечение, а также режимных требований
Фото: wikimapia.org
Прокуратура Черкасской области осуществила комплексную проверку в ГУ "Черкасский следственный изолятор" по соблюдению конституционных прав заключенных и осужденных на надлежащие условия содержания, медико-санитарное и материально-бытовое обеспечение, а также режимных требований

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.

Установлено, что несмотря на принятые прокуратурой области мероприятия, в деятельности указанного учреждения предварительного заключения продолжают иметь место нарушения требований Уголовно-исполнительного кодекса Украины, Кодекса гражданской защиты Украины, Законов Украины "О предварительном заключении", "Основы законодательства Украины об охране здоровье "," Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения "и других нормативных и подзаконных актов.

"В частности, во время указанной проверки выявлены нарушения в части соблюдения режимных требований, технического обустройства указанного учреждения, ненадлежащего материально-бытового и медико-санитарного обеспечения спецконтингента", - говорится в сообщении.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой области в адрес руководителей ГУ "Черкасский следственный изолятор" и филиала ГУ "Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" в Черкасской области внесены акты прокурорского реагирования, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

Работа на указанном направлении продолжается.

Напомним, 12 февраля троих сотрудников Одесского СИЗО, которые фигурировали в расследовании журналистов издания "Слідство.Інфо", уволили от занимаемых должностей.


СИЗО Черкассы нарушения
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