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14 февраля 2020, 09:57 1

Стало известно, как будет выглядеть электронный паспорт украицев

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14 февраля 2020, 09:57 1
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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров продемонстрировал три возможных варианта интерфейса электронного паспорта гражданина Украины
Фото: facebook/Mykhailo Fedorov
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров продемонстрировал три возможных варианта интерфейса электронного паспорта гражданина Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу министра в Facebook.

По его словам, с помощью паспорта в смартфоне у украинцев будет возможность передвигаться по стране на поездах и самолетах, идентифицировать личность в государственных учреждениях, получать посылки (и еще много жизненных ситуаций).

"Нам кажется, что главные данные паспорта фото, ФИО, номер документа. Все остальное можно скрыть. Поэтому, в отличие от водительских удостоверений, мы увеличили фото (убили идею его увеличение за нажимом). Посмотрите варианты. Что думаете? Мы за простоту", - написал он.

При этом Федоров добавил, что возможность получить в мобильное приложение цифровой документ смогут владельцы заграничного паспорта и ID-карты.

Напомним, 6 февраля 2020 года приложение государственных услуг онлайн "Дія" стало доступным для скачивания. В нем доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Сообщалось, что Министерство цифровой трансформации в ближайшее время намерено запустить в мобильном приложении цифровые полисы для обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО), цифровой паспорт и электронный студенческий билет.


Михаил Федоров электронный паспорт
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