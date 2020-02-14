Стало известно, как будет выглядеть электронный паспорт украицев
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу министра в Facebook.
По его словам, с помощью паспорта в смартфоне у украинцев будет возможность передвигаться по стране на поездах и самолетах, идентифицировать личность в государственных учреждениях, получать посылки (и еще много жизненных ситуаций).
"Нам кажется, что главные данные паспорта фото, ФИО, номер документа. Все остальное можно скрыть. Поэтому, в отличие от водительских удостоверений, мы увеличили фото (убили идею его увеличение за нажимом). Посмотрите варианты. Что думаете? Мы за простоту", - написал он.
При этом Федоров добавил, что возможность получить в мобильное приложение цифровой документ смогут владельцы заграничного паспорта и ID-карты.
Напомним, 6 февраля 2020 года приложение государственных услуг онлайн "Дія" стало доступным для скачивания. В нем доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.
Сообщалось, что Министерство цифровой трансформации в ближайшее время намерено запустить в мобильном приложении цифровые полисы для обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО), цифровой паспорт и электронный студенческий билет.
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