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14 февраля 2020, 09:04

Грымчаку продлили домашний арест

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14 февраля 2020, 09:04
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ВАКС продлил действие меры пресечения экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку
Фото: uatv.ua
ВАКС продлил действие меры пресечения экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку

Как сообщает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба Высшего антикорсуда на своей странице в Facebook.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц", - говорится в сообщении.

Также подозреваемому продлен срок действия обязанностей на два месяца, то есть до 13 апреля 2020 включительно.

Напомним, бывший заместитель министра подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

12 февраля ВАКС продлил следствие по делу Грымчака до 14 апреля.


суд ВАКС Юрий Грымчак
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