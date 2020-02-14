Грымчаку продлили домашний арест

ВАКС продлил действие меры пресечения экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку

Фото: uatv.ua

ВАКС продлил действие меры пресечения экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку

Как сообщает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба Высшего антикорсуда на своей странице в Facebook.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц", - говорится в сообщении.

Также подозреваемому продлен срок действия обязанностей на два месяца, то есть до 13 апреля 2020 включительно.

Напомним, бывший заместитель министра подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

12 февраля ВАКС продлил следствие по делу Грымчака до 14 апреля.