На Донбасс через российские пункты пропуска зашли более 340 военных - ОБСЕ

С 17 сентября 2019 года по 28 января 2020 года через российские пункты пропуска "Гуково" и "Донецк", где присутствовали наблюдатели ОБСЕ, на оккупированную территорию Донбасса прошла 341 человек в военной форме

Фото: flickr/osce_smmu

С 17 сентября 2019 года по 28 января 2020 года через российские пункты пропуска "Гуково" и "Донецк", где присутствовали наблюдатели ОБСЕ, на оккупированную территорию Донбасса прошла 341 человек в военной форме

Как сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ, об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ. По его словам, также в течение этого периода на Донбасс поступили 12 так называемых "гуманитарных конвоев", направленных Россией с нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. "Несмотря на ограниченный мандат, небольшой размер и значительные ограничения, миссия продолжает оказывать полезную информацию, демонстрируя поддержку Россией ее вооруженных формирований на Донбассе. В течение отчетного периода было зафиксировано 341 пересечение границы людьми в военной форме одежды из Российской Федерации в Украину и обратно", - заявил Цимбалюк в ответ на доклад главы миссии наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска Дердя Варги. Кроме того, наблюдатели миссии зафиксировали 29 автомобилей скорой помощи и восемь авто ритуальных служб, которые пересекали неконтролируемый правительством Украины участок границы в обоих направлениях - в том числе транспортное средство с российскими номерными знаками и табличкой "Груз-200". Цимбалюк подчеркнул, что в сочетании с фактами, установленными СММ ОБСЕ в Украине во временно оккупированных районах Донбасса, выводы наблюдателей на двух российских пунктах пропуска "свидетельствуют о военном вторжении РФ на суверенную территорию Украины". Также Цимбалюк отдельно указал на то, что Россия запрещает представителям ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" использовать любые инструменты наблюдения, включая бинокли и беспилотники. И так же "рекомендует" не говорить с людьми, которые пересекают российско-украинскую границу.

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