Резкого роста заболеваний коронавирусом за пределами Китая нет - ВОЗ

По состоянию на четверг, 13 февраля, за пределами Китая не зафиксирован резкий рост количества случаев коронавирусной инфекции

Фото: twitter/ToilHealth

По состоянию на четверг, 13 февраля, за пределами Китая не зафиксирован резкий рост количества случаев коронавирусной инфекции

Как передает RegioNews со ссылкой на Reuters, об этом заявил директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным мерам Майк Райан.

По его словам, исключение составляет ситуация на круизном лайнере, который стоит у берегов Японии.

"Вне случаев на круизном судне Diamond Princess мы не видим резкого увеличения случаев за пределами Китая", - сказал Райан.

Также он добавил, что за сегдоняшний день на корабле было зафиксировано 44 новых случая заражения коронавирусом, в результате чего общее число больных составило 219 человек.

При этом директор ВОЗ добавил, что на выходных в Китай должны прибыть остальные члены специальной группы для исследования эпицентра вспышки коронавируса.

Напомним, в мире на китайский коронавирус COVID-19 заболели более 60 тысяч человек. Лидером среди распространения вируса остается Китай и провинция Ухань.

Ранее ВОЗ дала официальное название вирусу-убийце - COVID-19. Первую же вакцину, способную бороться против смертельного коронавируса из Китая, обещают примерно через 18 месяцев.

В конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток. По состоянию на утро 11 февраля в Китае погибли 108 человек, выздоровели 3 тыс. 996. Общее число заражений достигло 42 тыс. 638, всего умерли 1016 человек.

11 февраля китайская научно-исследовательская группа объявила о начале испытаний мРНК-вакцины против коронавируса нового типа на грызунах.