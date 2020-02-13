Во Львове на взятке погорел чиновник Госпродпотребслужбы

Сегодня, 13 февраля, задержан начальник отдела управления ГУ Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей во Львовской области, который получил взятку в размере 10 тысяч гривен.

Фото с сайта Национальной полиции

Сегодня, 13 февраля, задержан начальник отдела управления ГУ Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей во Львовской области, который получил взятку в размере 10 тысяч гривен.