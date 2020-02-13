Во Львове на взятке погорел чиновник Госпродпотребслужбы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Прокуратуру Львовской области.
Во Львове возле рынка "Добробут" правоохранителями зафиксирован факт вымогательства должностным лицом Держпродспоживслужбы 10 тыс гривен неправомерной выгоды от местного предпринимателя. В обмен на эту сумму он предлагал не притягивать его к ответственности за выявленные нарушения.
Фигуранту инкриминировали ч.3 ст.368 УК Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Правонарушение карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью с конфискацией имущества.
Правоохранителями устанавливается причастность к преступлению других лиц, а также продолжаются обыски в служебных помещениях ведомства.
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