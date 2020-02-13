В МВФ застопорились с помощью в $5 млрд для Украины
Как передает RegioNews со ссылкой на УНИАН, об этом заявил спикер МВФ Джерри Райс, отвечая на вопрос о сроках утверждения новой программы для Украины.
"Я не могу сейчас назвать точную дату", – сказал он, добавив, что соответствующее решение будет принимать Совет директоров МВФ.
При этом Райс отметила, что Фонд сейчас ведет очень активный и конструктивный диалог с Украиной, и отмечает прогресс в переговорах, который надеется продвигать и дальше.
"Укрепление верховенства закона, искоренение коррупции, усиление конкуренции, открытие рынков, уменьшение роли государства и олигархов, расчетливая фискальная политика, независимость центрального банка – это главные вопросы, которые сейчас обсуждаются и по которым есть прогресс”, - сказал он.
Как известно, 22 января после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским глава МВФ Кристалина Георгиева отметила прогресс в выполнении Украиной условий для старта новой программы.
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