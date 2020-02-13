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13 февраля 2020, 19:07

В МВФ застопорились с помощью в $5 млрд для Украины

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13 февраля 2020, 19:07
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В Международном валютном фонде пока не определили точную дату утверждения новой программы расширенного финансирования для Украины объемом 5,5 млрд долларов
Фото: flickr/worldbank
В Международном валютном фонде пока не определили точную дату утверждения новой программы расширенного финансирования для Украины объемом 5,5 млрд долларов

Как передает RegioNews со ссылкой на УНИАН, об этом заявил спикер МВФ Джерри Райс, отвечая на вопрос о сроках утверждения новой программы для Украины.

"Я не могу сейчас назвать точную дату", – сказал он, добавив, что соответствующее решение будет принимать Совет директоров МВФ.

При этом Райс отметила, что Фонд сейчас ведет очень активный и конструктивный диалог с Украиной, и отмечает прогресс в переговорах, который надеется продвигать и дальше.

"Укрепление верховенства закона, искоренение коррупции, усиление конкуренции, открытие рынков, уменьшение роли государства и олигархов, расчетливая фискальная политика, независимость центрального банка – это главные вопросы, которые сейчас обсуждаются и по которым есть прогресс”, - сказал он.

Как известно, 22 января после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским глава МВФ Кристалина Георгиева отметила прогресс в выполнении Украиной условий для старта новой программы.


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