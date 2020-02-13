19:07  13 февраля
В МВФ застопорились с помощью в $5 млрд для Украины
18:46  12 февраля
Дело Шеремета: появились результаты экспертизы видео с Дугарь
17:23  13 февраля
Коломойский взялся за производство оружия - СМИ
UA | RU
UA | RU
13 февраля 2020, 18:30

СБУ установила причастных к теракту в Авдеевке в 2015 году

Читайте також
українською мовою
13 февраля 2020, 18:30
Читайте також українською мовою
Служба безопасности Украины сообщила о подозрениях главарям террористической группировки "Сомали", причастным к террористическому акту в Авдеевке
Фото: Служба безопасности Украины
Служба безопасности Украины сообщила о подозрениях главарям террористической группировки "Сомали", причастным к террористическому акту в Авдеевке

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Следователи установили, что 26 января 2015 террористы обстреляли Авдеевку системами залпового огня "Град", используя неуправляемые реактивные осколочно-фугасные снаряды М-21ОФ. Всего было выпущено не менее семидесяти таких снарядов. Обстрелы осуществлялись из района городов Минеральное, Яковлевка и Ясиноватая.

В результате теракта погибли два мирных жителя, еще двое были ранены, полностью или частично были уничтожены жилые квартиры и дома, детский сад, больница.

Виновными в преступлении оказались боевики двух подразделений 1-й отдельной батальонно-тактической группы "Сомали" так называемого "Минобороны ДНР".

Гаубичной батареей командовал "гвардий подполковник" с позывным "Море", который предоставлял необходимые для прицеливания расчеты и координаты. Артиллерийская реактивная батарея выполняла указания своего главаря по кличке "Академик". Он после согласования обстрелов с командиром "Сомали" "Гиви" отдавал команду открыть огонь.

Оба боевики объявлены в розыск, продолжается досудебное расследование.


теракт обстрел Авдеевка
Последние Популярные
Айдер Муждабаев
Український журналіст, медіаменеджер, заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR
Андрей Романенко
Координатор Центра в ДІЙ-Краматорськ
Все блоги »
Корпорация Зе. Палица готовится взять под контроль Ровенщину
12 февраля 2020, 14:59
Андрей Коболев: Ничего не мешает приватизировать "Нафтогаз"
10 февраля 2020, 10:20
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Прокопенко Андрей Леонидович
Председатель Черниговской областной государственной администрации
Чернышов Алексей Михайлович
Председатель Киевской областной государственной администрации
Все досье »