СБУ установила причастных к теракту в Авдеевке в 2015 году

Служба безопасности Украины сообщила о подозрениях главарям террористической группировки "Сомали", причастным к террористическому акту в Авдеевке

Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины сообщила о подозрениях главарям террористической группировки "Сомали", причастным к террористическому акту в Авдеевке

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Следователи установили, что 26 января 2015 террористы обстреляли Авдеевку системами залпового огня "Град", используя неуправляемые реактивные осколочно-фугасные снаряды М-21ОФ. Всего было выпущено не менее семидесяти таких снарядов. Обстрелы осуществлялись из района городов Минеральное, Яковлевка и Ясиноватая.

В результате теракта погибли два мирных жителя, еще двое были ранены, полностью или частично были уничтожены жилые квартиры и дома, детский сад, больница.

Виновными в преступлении оказались боевики двух подразделений 1-й отдельной батальонно-тактической группы "Сомали" так называемого "Минобороны ДНР".

Гаубичной батареей командовал "гвардий подполковник" с позывным "Море", который предоставлял необходимые для прицеливания расчеты и координаты. Артиллерийская реактивная батарея выполняла указания своего главаря по кличке "Академик". Он после согласования обстрелов с командиром "Сомали" "Гиви" отдавал команду открыть огонь.

Оба боевики объявлены в розыск, продолжается досудебное расследование.