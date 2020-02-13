СБУ установила причастных к теракту в Авдеевке в 2015 году
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Следователи установили, что 26 января 2015 террористы обстреляли Авдеевку системами залпового огня "Град", используя неуправляемые реактивные осколочно-фугасные снаряды М-21ОФ. Всего было выпущено не менее семидесяти таких снарядов. Обстрелы осуществлялись из района городов Минеральное, Яковлевка и Ясиноватая.
В результате теракта погибли два мирных жителя, еще двое были ранены, полностью или частично были уничтожены жилые квартиры и дома, детский сад, больница.
Виновными в преступлении оказались боевики двух подразделений 1-й отдельной батальонно-тактической группы "Сомали" так называемого "Минобороны ДНР".
Гаубичной батареей командовал "гвардий подполковник" с позывным "Море", который предоставлял необходимые для прицеливания расчеты и координаты. Артиллерийская реактивная батарея выполняла указания своего главаря по кличке "Академик". Он после согласования обстрелов с командиром "Сомали" "Гиви" отдавал команду открыть огонь.
Оба боевики объявлены в розыск, продолжается досудебное расследование.
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