В Беларуси решили убрать с герба все, что напоминает Россию
Как сообщает RegioNews со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода, по замыслу авторов, новый герб должен стать "менее воинственным", и на нем будет меньше России.
Как отмечается, над изменениями, которые в министерстве называют "техническими", работала геральдический совет при президенте. По словам министра юстиции, звезда на нынешнем гербе носит "несколько воинственный характер".
"Республика Беларусь - миролюбивое государство, которое сохраняет нейтралитет, не рассматривает агрессию как способ своей политики", - заявили в министерстве.
Также согласно проекту, на гербе изменится изображение земного шара. Сейчас на большей части герба изображена Россия, Финляндия и скандинавские страны. В новой версии Беларусь окажется в центре, и большая часть изображения будет отдана европейским странам.
СПРАВКА: Современный герб Беларуси был одобрен в результате референдума, инициированного президентом Александром Лукашенко, в 1995 году. До этого использовался герб "Погоня", принятый в Великом княжестве Литовском. Его продолжает использовать часть оппозиции.
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