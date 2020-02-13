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13 февраля 2020, 18:41

В Беларуси решили убрать с герба все, что напоминает Россию

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13 февраля 2020, 18:41
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Министерство юстиции Беларуси разработало поправки к закону о государственных символах, которые предусматривают изменение национального герба
Фото: pravo.by (Действующий (слева) и проектный (справа) гербы Беларуси)
Министерство юстиции Беларуси разработало поправки к закону о государственных символах, которые предусматривают изменение национального герба

Как сообщает RegioNews со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода, по замыслу авторов, новый герб должен стать "менее воинственным", и на нем будет меньше России.

Как отмечается, над изменениями, которые в министерстве называют "техническими", работала геральдический совет при президенте. По словам министра юстиции, звезда на нынешнем гербе носит "несколько воинственный характер".

"Республика Беларусь - миролюбивое государство, которое сохраняет нейтралитет, не рассматривает агрессию как способ своей политики", - заявили в министерстве.

Также согласно проекту, на гербе изменится изображение земного шара. Сейчас на большей части герба изображена Россия, Финляндия и скандинавские страны. В новой версии Беларусь окажется в центре, и большая часть изображения будет отдана европейским странам.

СПРАВКА: Современный герб Беларуси был одобрен в результате референдума, инициированного президентом Александром Лукашенко, в 1995 году. До этого использовался герб "Погоня", принятый в Великом княжестве Литовском. Его продолжает использовать часть оппозиции.


Россия герб Беларусь
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