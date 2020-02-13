Город Славутич могут передать Черниговской области

Решение мотивируют географическим расположением Славутича и экономической эффективностью. Руководство Киевской области против такого решения.

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Решение мотивируют географическим расположением Славутича и экономической эффективностью. Руководство Киевской области против такого решения.

В Министерстве развития общин и территорий Украины обсуждается вопрос передачи города Славутича Киевской области Черниговской, сообщил председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко, передает Укринформ.

"Разговоры о передаче Славутича Черниговской области ведутся на уровне министерства. Киевская область - против, но идея, она прорабатывается и может быть реализована уже к концу этого года", - сказал Прокопенко.

По его словам, Славутич - прибыльная территория, и ее административное присоединение к Черниговщины является логичным и выгодным для этого региона.

Напомним, Славутич является самым молодым городом Украины. Его построили после аварии на Чернобыльской АЭС для проживания персонала атомной станции после выселения из Припяти. Географически город расположен на территории Черниговской области, однако подчинено Киевской.