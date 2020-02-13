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13 февраля 2020, 18:00

В Харькове "минировали" 87 зданий

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13 февраля 2020, 18:00
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Полицейские проверили информацию о минировании 87 объектов в Харькове
Фото: Главное управление полиции в Харьковской области
Полицейские проверили информацию о минировании 87 объектов в Харькове

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщение о закладке взрывчатки в жилых домах, медицинских учреждениях, торговых центрах, железнодорожном и автовокзалах города поступило на электронную почту полиции 12 февраля в 16:16.

По адресам выезжали полицейские, взрывотехники и кинологи. Никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Всего полицейские осмотрели 87 объектов, эвакуировали 370 человек.


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