В Харькове "минировали" 87 зданий

Полицейские проверили информацию о минировании 87 объектов в Харькове

Фото: Главное управление полиции в Харьковской области

Полицейские проверили информацию о минировании 87 объектов в Харькове

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщение о закладке взрывчатки в жилых домах, медицинских учреждениях, торговых центрах, железнодорожном и автовокзалах города поступило на электронную почту полиции 12 февраля в 16:16.

По адресам выезжали полицейские, взрывотехники и кинологи. Никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Всего полицейские осмотрели 87 объектов, эвакуировали 370 человек.