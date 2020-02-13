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13 февраля 2020, 17:34

В Донецкой области шахтеры начали акцию протеста из-за долгов по зарплатам

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13 февраля 2020, 17:34
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72 горняка шахты Краснолиманская остались под землей на горизонте 545 метров в камерах околошахтного двора
Фото: страница в Facebook ГП "УК "Краснолиманская"
72 горняка шахты Краснолиманская остались под землей на горизонте 545 метров в камерах околошахтного двора

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу в Facebook Главы Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца.

По его словам, рабочие первой смены отказались подниматься на поверхность и требуют полного погашения задолженности за октябрь, ноябрь, декабрь 2019, январь 2020-го.


шахтеры
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