В Донецкой области шахтеры начали акцию протеста из-за долгов по зарплатам

72 горняка шахты Краснолиманская остались под землей на горизонте 545 метров в камерах околошахтного двора

Фото: страница в Facebook ГП "УК "Краснолиманская"

72 горняка шахты Краснолиманская остались под землей на горизонте 545 метров в камерах околошахтного двора

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу в Facebook Главы Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца.

По его словам, рабочие первой смены отказались подниматься на поверхность и требуют полного погашения задолженности за октябрь, ноябрь, декабрь 2019, январь 2020-го.