Из-за упаковки тротила в Белой Церкви эвакуировали пятиэтажку

В подвале 5-этажного жилого дома нашли пакет с тротилом. Взрывчатка принадлежала покойному местному жителю

Фото: Нацполиция Украины

В подвале 5-этажного жилого дома нашли пакет с тротилом. Взрывчатка принадлежала покойному местному жителю

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на областное управление Национальной полиции.

Из-за опасной находке полицейские и спасатели провели эвакуацию жителей двух подъездов многоквартирного дома. В доме отключили газ. Проводятся работы по изъятию и утилизации тротила.