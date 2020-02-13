В Одессу из Китая идет корабль, члены экипажа больны ОРВИ - Кабмин

В четверг, 13 февраля, из Китая в порт Одессы прибывает корабль CMA CGM URAL. Эпидемическая ситуация на судне является благополучной

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В четверг, 13 февраля, из Китая в порт Одессы прибывает корабль CMA CGM URAL. Эпидемическая ситуация на судне является благополучной

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Секретариата Кабинета министров Украины, ссылаясь на официальных представителей компании CMA CGM санитарно-карантинного подразделения, которые находятся в постоянном контакте с судном.

"У членов экипажа нет подозрения на коронавирус. Зафиксированы случаи заболевания ОРВИ... По информации представителей компании, приняты соответствующие меры и ведется контроль за состоянием членов экипажа", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что судно CMA CGM URAL вышло из порта Китая – Шекоу 16 января 2020 года. До прибытия в Украину судно заходило к портам в Египте, Ливане, Турции и Румынии. В этих портах все члены экипажа судна прошли проверку соответствующими службами на наличие у них признаков коронавирусной инфекции. Никакого подозрения не было выявлено.

"Учитывая максимальный 14-дневный инкубационный период заболевания на коронавирус 2019n-CoV и учитывая срок 27 дней от выхода судна из порта Китая до прихода в порт Одессы, а также на проверки членов экипажа судна в предыдущих портах - эпидемическая ситуация на судне является благополучной", - заверили в департаменте.

При этом подчеркнули, что после прибытия судна в Одессу все члены экипажа пройдут соответствующий температурный скрининг и в случае подозрения будут направлены в специальные медицинские учреждения.

"Будут проведены лабораторные исследования и тест на коронавирус. Санитарно-карантинные подразделения Минздрава, которые работают в порту, отслеживают курс следования указанного судна и владеют информацией о состоянии здоровья экипажа", - подчеркнули в департаменте.

Относительно сообщений о заболеваниях членов экипажа в Кабмине уточнили: "Представители компании CMA CGM официально сообщили санитарно-карантинному подразделению, что находятся в постоянном контакте с судном CMA CGM URAL. Они отметили, что у членов экипажа случаи заболевания ОРВИ. Приняты соответствующие меры и ведется контроль за их состоянием".