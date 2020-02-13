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13 февраля 2020, 17:15

Аноним сообщил о "минировании" почти всего Киева

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Неизвестный по электронной почте сообщил о минировании почти всего города, сообщает RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції в м. Києві.

"Около 14:59 на электронную почту поступило анонимное сообщение о заминировании практически всего Киева. Перечень объектов очень большой. Речь идет о площадях, дома, торговых центрах и др.", - сообщили в полиции.

Напомним, вчера аноним "заминировал" центральный железнодорожный вокзал столицы.


#замінування #київ
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