Аноним сообщил о "минировании" почти всего Киева

Полиция проверяет информацию о бомбах в местах массового скопления людей

Полиция проверяет информацию о бомбах в местах массового скопления людей

Неизвестный по электронной почте сообщил о минировании почти всего города, сообщает RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції в м. Києві.

"Около 14:59 на электронную почту поступило анонимное сообщение о заминировании практически всего Киева. Перечень объектов очень большой. Речь идет о площадях, дома, торговых центрах и др.", - сообщили в полиции.

Напомним, вчера аноним "заминировал" центральный железнодорожный вокзал столицы.