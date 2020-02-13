Коломойский взялся за производство оружия - СМИ

В Украине в конце января 2020 года появились две компании - ООО "Таргет-М" и ООО "Рокит-М", основным видом деятельности которых является производство оружия и боеприпасов

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В Украине в конце января 2020 года появились две компании - ООО "Таргет-М" и ООО "Рокит-М", основным видом деятельности которых является производство оружия и боеприпасов

Как передает RegioNews, об этом пишет издание "Экономическая правда", ссылаясь на данные в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Согласно им, конечными бенефициарными владельцами компаний являются олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Как сообщается, ООО "Таргет-М" зарегистрировано по адресу г. Дрогобыч, ул. Бориславская, 82 (Львовская область). По этому же адресу зарегистрировано "НПК-Галичина" Коломойского.

ООО "Рокит-М" зарегистрировано по адресу г. Надворная, ул. Майданская, 5 (Ивано-Франковская область). По этому же адресу зарегистрировано "Нефтехимик Прикарпатья", среди конечных бенефициаров которого - Коломойский и Боголюбов.

Согласно реестру, среди основателей компании "Рокит-М" - "ГРЕЙ ФОКС ИНТЕРНЕШНЛ ЛЛС" (Флорида, США, размер взноса в уставный фонд - 1000 гривен) и упомянутое "Нефтехимик Прикарпатья" (размер взноса в уставный фонд - 9 тысяч гривен).

Конечные бенефициарные владельцы (контроллеры): Геннадий Боголюбов (Киев), Алексей Буйнис (Киев), Светлана Дели (Израиль), Юрий Киперман (пгт Козин, Киевская область), Игорь Коломойский (Женева, Швейцария), Корф Мордехай Иуда (Майами Бич, США), Евгений Кричевский (Киев), Лейбер Уриэл Цви (Майами Бич, США), Захар Палица (Женева, Швейцария), Оксана Палица (Шене-Бугерис, Швейцария), Дмитрий Потишман (Натания, Израиль).

В свою очередь, "Голос Америки" передает, что Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер вместе с Коломойским и Боголюбовым являются соответчиками по иску государственного Приватбанка в Канцлерском суде штата Делавэр (США) по обвинению в отмывании и присвоении 622,8 млн долларов, принадлежавшим вкладчикам Приватбанка в Украине.

Размер уставного капитала ООО "Рокит-М" - 10 тыс. грн, дата окончания формирования - 29.07.2020.

Среди видов деятельности - в частности, производство оружия и боеприпасов (основной), деятельность посредников, специализирующихся в торговле другими товарами, обслуживание систем безопасности, руководитель компании - Игорь Панькив.

Среди учредителей ООО "Таргет-М" - "ГРЕЙ ФОКС ИНТЕРНЕШНЛ ЛЛС" (Флорида, США, размер взноса в уставный фонд - 5 тыс. грн) и "НПК-Галичина" (размер взноса в уставный фонд - 45 тысяч гривен).

Конечные бенефициарные владельцы (контроллеры) - те же, что и у фирмы "Рокит-М". Размер уставного капитала - 50 тыс. грн. Виды деятельности - те же, что и в ООО "Рокит-М".