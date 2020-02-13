В школах Чернигова продлили карантин до 21 февраля
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе остается высокой
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе остается высокой
Об этом сообщил начальник управления образования Черниговского городского совета Василий Билогура, пишет RegioNews.
Решение об ограничительных мерах принято для предотвращения массового распространения заболевания учеников ОРВИ. Во всех школах города с 10 февраля были объявлены дополнительные каникулы.
Дальнейшие решения будут приниматься на основе новых данных о заболеваемости детей.
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