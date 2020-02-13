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13 февраля 2020, 17:09

Минкультуры намерен диджитализировать музыкальное наследие

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13 февраля 2020, 17:09
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Министерство культуры, молодежи и спорта совместно с Министерством цифровой трансформации планирует провести оцифровку украинского музыкального наследия
Фото: mkms.gov.ua
Министерство культуры, молодежи и спорта совместно с Министерством цифровой трансформации планирует провести оцифровку украинского музыкального наследия

Как сообщили RegioNews в пресс-службе ведомства, об этом заявила заместитель министра Ирина Подоляк.

"Сейчас в Украине отсутствует ресурс, на котором были бы аккумулированы и доступны для широкого круга заинтересованных музыка украинских композиторов ХХ века или произведения наших современников. Мы хотим создать такую платформу, чтобы сделать это все доступным для дирижеров, музыкантов, ученых, чтобы произведения украинских композиторов исполнялись на сценах Украины и мира, использовались при обучении в художественных школах или в высшей школе", - сказала она.

По словам Подоляк, сейчас нотные фонды в библиотеках находятся преимущественно в бумажном виде, а некоторые и в рукописном и существуют в одном или двух экземплярах.

"Они недоступны тем, кому нужны. Бумага изнашивается, и мы можем утратить это наследие навсегда, а люди должны знать и слушать эти произведения", - подчеркнула чиновница.

При этом она уточнила, что решением проблемы может стать перевод бумажных изданий в цифровой формат - путем как сканирования, так и компьютерного набора партитур и партий.


диджитализация музыка наследие Минкульт
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