В Тернополе утвердили новые маршруты общественного транспорта
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.
Как отметил нлава города Сергей Надал, специалисты доработали действующую маршрутную сеть общественного транспорта и внесли в нее определенные изменения.
"Больше всего предложений от жителей города мы получали по расширению транспортного сообщения с городскими лечебными учреждениями, а именно с больницами №2 и 3 и с управлением социальной политики. А также соединения массива "Восточный" с ул. Бродовской", - объясняет Надал.
Для обеспечения предоставления качественных услуг на новых городских автобусных маршрутах, исполнительным комитетом также объявлено о начале конкурса на перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования в Тернопольской городской территориальной громаде. Конкурс продлится до конца марта.
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