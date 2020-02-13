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13 февраля 2020, 16:44

В Тернополе утвердили новые маршруты общественного транспорта

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13 февраля 2020, 16:44
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Сегодня, 13 февраля, на заседании исполнительного комитета Тернопольского городского совета поддержано изменения в действующие и утверждены новые автобусные и троллейбусные маршруты.
Фото с сайта Тернопольского городского совета
Сегодня, 13 февраля, на заседании исполнительного комитета Тернопольского городского совета поддержано изменения в действующие и утверждены новые автобусные и троллейбусные маршруты.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.

Как отметил нлава города Сергей Надал, специалисты доработали действующую маршрутную сеть общественного транспорта и внесли в нее определенные изменения.

"Больше всего предложений от жителей города мы получали по расширению транспортного сообщения с городскими лечебными учреждениями, а именно с больницами №2 и 3 и с управлением социальной политики. А также соединения массива "Восточный" с ул. Бродовской", - объясняет Надал.

Для обеспечения предоставления качественных услуг на новых городских автобусных маршрутах, исполнительным комитетом также объявлено о начале конкурса на перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования в Тернопольской городской территориальной громаде. Конкурс продлится до конца марта.


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