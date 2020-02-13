"УЗ" заплатит за поиски нового главы почти миллион гривен

Акционерное общество "Укрзализныця" подтвердило 13 февраля начало поиска и отбора кандидатов на должность председателя правления

Фото: twitter/Ukrzaliznytsia

Акционерное общество "Укрзализныця" подтвердило 13 февраля начало поиска и отбора кандидатов на должность председателя правления

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе общества.

Как отмечается, поиском занялась компания международная компания по подбору управленческого персонала Boyden, а стоимость ее услуг составит менее миллиона гривен.

"В полном соответствии с законодательством, согласно которому закупка услуги, требует затрат меньше 1 млн грн, не требует проведения тендерной процедуры в системе Prozorro, достаточному количеству консультантов по подбору персонала было предложено предоставить свои предложения по выполнению указанных задач. Компания Boyden предоставила наиболее экономически выгодное предложение и в результате получила контракт", - говорится в сообщении.

Согласно ему, требования к компетенции и критерии отбора на должность председателя правления будут опубликованы на веб-странице компании в ближайшее время.

В свою очередь, официальная площадка Prozorro Zakupki.ua уточняет, что стоимость услуг компании составляет 837 тісяч 500 гривен, и выполнить свои задачи она должна до 31 декабря 2020 года.

Напомним, 11 февраля наблюдательный совет "Укрзализныци" принял решение официально начать процесс конкурсного отбора на позицию председателя правления компании.

СПРАВКА: Компания Boyden занимается временным трудоустройством, обеспечением трудовыми ресурсами и предоставлением комбинированных офисных административных услуг. На украинском рынке работает с 2016 года.