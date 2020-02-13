С начала года в Украине больше всего подорожали яблоки и гречка

Государственная служба статистики Украины назвала средние потребительские цены на товары и услуги в Украине в январе 2020 года

Фото: flickr/hasselbrink

Государственная служба статистики Украины назвала средние потребительские цены на товары и услуги в Украине в январе 2020 года

Так, как передает RegioNews со ссылкой на данные Госстата, в январе цены на гречку выросли на 2,1% до 28,4 грн за килограмм, яблоки подорожали на 1,7% до 16,6 грн/кг, сало - на 1,5% до 77,0 грн за кг.

При этом морковь подешевела на 3,9% до 6,2 грн за кг, капуста - на 3,6% до 5,8 грн за кг, картофель - на 2,9% до 13,1 грн за кг. Также цены упали на яйца - на 1,9 % до 20,7 грн за десяток, отметили в статистическом ведомстве.

В то же время, в январе сигареты премиум-класса стали дороже на 2% (48,4 грн за пачку), а цены на водку упали на 0,2% до 92,1 грн за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 0,3% до 17,2 грн за бутылку.

Напомним, по данным Госстата, за 2019 год больше всего выросли цены на яблоки - на 77,4% до 16,3 грн за кг, на крупу гречневую - на 70,1% до 27,8 грн за кг, на картофель - на 69,2% до 16,3 грн за кг.

В январе 2020 года потребительские цены в Украине по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 0,2%. При этом в годовом измерении (к январю 2020 года) инфляция замедлилась до 3,2% с 4,1% в декабре 2019 года.