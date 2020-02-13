В Ирпене общественность сорвала сессию с требованиями заменить мэра

Во время споров головы с активистами депутаты покинули зал и заседание перенесли на март

Фото: Зоря Приірпіння

Во время споров головы с активистами депутаты покинули зал и заседание перенесли на март

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на информационный портал "Моя Киевщина".

Возмущенную общественность возглавляли ректор УДФСУ Павел Пашко и Гостомельский поселковый председатель Гостомель Юрий Прилипко. Сначала Павел Пашко выразил недовольство тем, что власти недостаточно помогает университета.

Ситуация обострилась во время выступления Юрия Прилипко и споры и.о.мэра Ирпеня Андрея Литвинова с общественностью Гостомель. Основные требования - переизбрание руководства Ирпиньрады и переформатирование депутатского большинства.

Кроме того, городская стража не позволила выступить общественной активистке Михайлине Скорик. Поэтому присутствующая на сессии общественность стала толкаться с муниципальной стражей. Андрей Литвинов тут же объявил перерыв, а потом вообще перенес заседание на март, мотивируя это отсутствием кворума.